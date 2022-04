Incidente, si ferma ad aiutare, infermiera travolta

Milano - Vedendo un incidente, si è fermata a prestare soccorso ed è stata travolta da un'auto: un'infermiera di 41 anni dell'Humanitas ora è in gravi condizioni, portata in codice rosso dal 118 all'ospedale di Niguarda. L'incidente è avvenuto intorno a mezzanotte e mezza sull'A51 tra Lambrate e Gobba, in direzione Nord.

Secondo una prima ricostruzione dei soccorritori, una moto guidata da un 26enne - portato anche lui in codice rosso al san Gerardo di Monza con un trauma alle gambe - avrebbe urtato un'auto guidata da un 31enne, accompagnato in codice verde al san Raffaele. L'infermiera si sarebbe fermata a prestare soccorso e sarebbe stata travolta da un'auto guidata da una donna di 65 anni, portata al San Raffaele con un trauma toracico.

La soccorritrice è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Niguarda: le sue condizioni sono gravissime.

L’incidente e il secondo schianto

La prima richiesta di soccorso al 118 era arrivata alla Centrale di emergenza-urgenza per un tamponamento in corsia di sorpasso: un motociclista aveva sbattuto contro l’auto che lo precedeva. Poi l’intervento della soccorritrice, l’arrivo della seconda auto, lo schianto violentissimo. L’infermiera dell’Humanitas è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Niguarda; il guidatore della prima auto (quella tamponata), 31 anni, è stato ricoverato con un trauma alla gamba al San Raffaele (codice verde, non è grave); la donna sulla Mercedes Classe A piombata sui feriti, 65 anni, è stata portata sotto choc e con un trauma toracico sempre al San Raffaele. Il motociclista, 26 anni, è stato soccorso per un trauma alla gamba e ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza.

I rilievi della Polizia

La Polizia stradale è al lavoro per ricostruire con certezza la dinamica dell’incidente. Alcune corsie della Tangenziale Est di Milano sono rimaste chiuse fino a tarda notte per consentire i rilievi.