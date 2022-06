Incidente strada Pachino-Marzamemi: perde la vita un nigeriano

Pachino - E’ morto dopo una settimana un 38enne nigeriano, vittima di un incidente stradale avvenuto la settimana scorsa sulla Pachino-Marzamemi. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione, l’uomo era in compagnia di un’altra persona ed entrambi sarebbero rimasti in panne con l’auto.

Avrebbero provato a spingere il veicolo, forse per metterlo in sicurezza, ma un’altra macchina non si sarebbe accorta di loro, travolgendo il 38enne.

Il sinistro è avvenuto nella notte tra venerdì 17 e sabato 18 giugno in viale Paolo Calleri, nel tratto di strada tra Pachino e Marzamemi privo di illuminazione. A pagarne le conseguenze è stato un 38enne, Kenneth Okechukwu di origine nigeriana, il quale ha perso la vita una settimana dopo. L’uomo, a seguito dell’urto violento, aveva riportato delle gravi ferite agli arti inferiori.