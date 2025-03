Incidente stradale a Noto. Morto un quindicenne, ferito un ragazzo di 16 anni

Noto, Siracusa - È un giovane di 15 anni, Francesco Mucha, la vittima dell'incidente stradale avvenuto nella notte in via Aurispa, all’incrocio con via Mandalá. Uno scontro fra uno scooter Honda SH con a bordo il quindicenne in compagnia di amico di un anno più grande e una Fiat Punto. Mucha è deceduto poco dopo l’arrivo dei soccorsi. L'altro giovane è stato trasportato con un’ambulanza presso l’ospedale di Avola e le sue condizioni cliniche sono gravissime.

Illesa la coppia che si trovava all'interno dell’auto. L’impatto secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine sarebbe avvenuto intorno all’una. La strada è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi. Il quindicenne frequentava il secondo anno dell’istituto professionale ARS, seguiva l’indirizzo di operatore elettrico. L’uomo alla guida della Punto rischia un’accusa per omicidio stradale e lesioni gravi. Sono in corso accertamenti per ricostruire le fasi dell’incidente.