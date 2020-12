Incidente stradale, ferito il dirigente sanità Mario La Rocca

Palermo - Scontro sull’autostrada Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell’aeroporto Falcone Borsellino. Due i feriti. Coinvolti un autocarro e la Bmw del dirigente generale dell'assessorato regionale alla salute Mario La Rocca, protagonista di recente di uno scandalo legato a un suo audio whatsapp sui posti letto Covid in Sicilia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale del 118. Le condizioni di La Rocca e dell’altra persona ferita non sono preoccupanti.