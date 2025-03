Incidente stradale in viale dei Fiori a Jungi: 37enne investito da una Smart

Scicli - Nel pomeriggio di ieri un uomo di trentasette anni è stato investito da una Smart condotta da un ventiseienne di Scicli. L’incidente è avvenuto in viale dei Fiori, nel quartiere Jungi, nei pressi del liceo Quintino Cataudella, una zona frequentata da studenti e residenti. Lambulanza del 118 ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Nino Baglieri di Modica. Le condizioni dell’uomo sono attualmente monitorate dai medici, ma non sono state diffuse informazioni ufficiali riguardo la gravità delle sue lesioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale, che hanno avviato un’indagine per accertare l’esatta dinamica del sinistro.