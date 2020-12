Incidente stradale: giovane muore in auto in fiamme

Misterbianco, Catania - Incidente stradale mortale a Misterbianco. La vittima è un 23enne, pare un militare della base americana di Sigonella. L'incidente si sarebbe verificato in modo autonomo: il giovane è morto tra le fiamme dopo che la sua auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita prima contro una recinzione e poi contro un caseggiato.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso: il corpo del giovane era ormai carbonizzato dentro la sua Opel Astra.

A dare l’allarme sono stati alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. Per il giovane, però, non c’è stato nulla da fare. Il cadavere è stato trovato carbonizzato all’interno dell’abitacolo. Indagano i carabinieri di Misterbianco.