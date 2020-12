Incidente stradale sulla Modica-Mare, ferito ex sindaco

Modica - E’ stato operato d’urgenza l’ex sindaco di Modica, Pippo Terranova, vittima del grave incidente stradale avvenuto martedì sulla Via Sorda Sampieri, ex provinciale 43, sulla vecchia Modica-Mare. L’uomo è stato estratto dalle lamiere contorte della sua Mercedes A 180 dai vigili del fuoco, e subito dopo trasferito a Catania in elisoccorso. Ha riportato fratture agli arti e altri gravi traumi. In serata è stato sottoposto ad intervento chirurgico per la ricomposizione delle fratture, prima di essere trasferito all’Ospedale di Caltanissetta in rianimazione. La prognosi è riservata. Terranova si era scontrato con una Nissan Patrol, condotta da un medico ortopedico in pensione. E’ probabile che la causa del sinistro sia da ricondurre ad un malore dell’85enne ex sindaco ed ex direttore dell’Ast di Modica.

News Correlate Cronaca Incidente con tre feriti sulla Modica-mare