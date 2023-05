Incidente stradale mortale, Antonio aveva solo 13 anni

Favara, Agrigento - Incidente stradale mortale alle 18 di ieri a Favara, nella zona conosciuta come "Muntagnè". A perdere la vita è stato un ragazzo di soli 13 anni, Antonio Mendolia che si trovava in sella ad uno Scarabeo come passeggero.

La tragedia è avvenuta in via Portella, in un tratto di salita molto ripida. I due, secondo una prima ricostruzione, stavano viaggiando in discesa e il mezzo avrebbe perso aderenza e sarebbe scivolato su un fianco, sbalzando fuori i due passeggeri. L'impatto è stato letale per il giovane che si trovava dietro, che potrebbe essere stato sbalzato di sella e avrebbe sbatutto violentemente contro un muretto. I primi soccorsi sono stati prestati da un'infermiera che vive nella zona, che ha tentato di rianimare il giovane ma senza successo.

Buone invece le condizioni del guidatore del mezzo, che avrebbe riportato solo delle lievi escoriazioni e per il quale non è stato necessario ricorrere alle cure dei medici. Sul posto i vigili urbani e i carabinieri per i rilievi di rito.

Poco dopo è giunto anche il sindaco Antonio Palumbo. "Una giovane vita spezzata sull'asfalto. E' una notizia terribile quella che oggi ci scuote come comunità. Ogni parola è superflua. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore straziante", ha scritto sui social.