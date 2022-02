Incidente stradale, morto chef Alessio Terranova, dopo successo a Sanremo

Falcone, Messina - Aveva 38 anni. Tragedia la notte scorsa lungo la Statale 113 all’altezza del ponte che collega Olivieri e Falcone nel Messinese. Nell’incidente stradale è morto lo chef Alessio Terranova, 38 anni di Falcone, mentre un suo amico è rimasto gravemente ferito. Secondo i primi rilievi il giovane viaggiava a bordo di una Bmw con un suo amico in direzione Olivieri.

Schianto fatale

Secondo gli accertamenti l’auto, forse a causa dell’alta velocità con cui procedeva, avrebbe sbandato urtando il guard-rail e poi sarebbe rimbalzata schiantandosi contro un pilastro di cemento armato del ponte. I vigili del fuoco di Patti hanno trovato i due giovani occupanti feriti gravemente. Inutili i tentativi di salvare Terranova che è morto all’ospedale di Patti. L’amico 33enne è stato trasferito all’ospedale di Messina, anche lui è gravissimo.



Da Casa Sanremo al lutto

Terranova originario di Falcone tornava dall’esperienza come chef di Casa Sanremo, dove era aveva cucinato alcune sue note ricette. «In meno di una settimana - ha commentato su Facebook il sindaco di Falcone - dall’immensa soddisfazione professionale di Sanremo ed al farci gioire per te e con te, a lasciarci distrutti e smarriti per il tuo tragico ed improvviso addio alla vita! Avevi tanti progetti di cui mi parlavi con entusiasmo ed anche ingiustizie subite da riscattare; invece tutto è finito così, con uno schianto fatale ed a ciascuno di noi rimarrà dentro quella parola non detta, quell’atto non fatto».