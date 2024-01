Incidente stradale, muore nel giorno del compleanno di uno dei figli

Gela - Tragico incidente stradale in via Licata a Gela. Nello schianto tra due auto ha perso la vita una donna, si tratta di Silvia Baudo, aveva settant'anni. Era a bordo di uno dei due mezzi che in base a una prima ricostruzione si sarebbero scontrati frontalmente, poco prima della rotonda che conduce al quartiere Macchitella.

Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna e il conducente dell'altra auto, entrambi erano feriti, ma la settantenne era già in codizioni molto gravi. L'ambulanza l'ha trasportata all'ospedale Vittorio Emanuele, dove è deceduta poco dopo. Sul luogo dell'incidente anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica e stabilire le responsabilità dell'impatto.

La notizia ha sconvolto tutta la comunità: in tanti conoscevano la donna che ieri, venerdì 12 gennaio, avrebbe dovuto festeggiare insieme alla propria famiglia il compleanno di uno dei figli.