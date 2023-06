Incidente sul lavoro ad Augusta, muore un operaio catanese

Augusta, Siracusa - Un operaio di 59 anni, originario di Catania, è morto a causa di un incidente sul lavoro avvenuto stamane dentro un'azienda di Augusta, nella zona industriale di Siracusa. Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione, l'uomo era impegnato in una operazione di carico e scarico di sabbia e sembra si trovasse su un mezzo.

Per cause che sono al vaglio dei carabinieri, che hanno in mano le indagini, avrebbe perso l'equilibrio per poi finire a terra. L'impatto e' stato violento, pare che abbia sbattuto la testa. La procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per fare luce su questo nuovo incidente mortale sul lavoro.