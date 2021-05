Modica - E’ morto il modicano di 49 anni vittima il 15 aprile di un incidente sul lavoro avvenuto nei pressi dell’azienda per la quale lavora in Via Vanella 155 a Modica Alta.

All’interno di un terreno di proprietà dell’azienda nella quale lavorava la vittima, l'uomo era stato investito alle gambe dal motozappa con cui stava armeggiando. Operato, gli erano state amputate entrambe le gambe. Oggi il decesso.