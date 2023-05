Incidente sul lavoro il 1 maggio: precipita col trattore e muore

Licodia Eubea - Un uomo di 62 anni ha perso la vita alla vigilia del primo maggio, giorno dedicato ai lavoratori, proprio mentre lavorava col suo trattore. Il terribile incidente è avvenuto alle 8 del mattino nelle campagne di Licodia Eubea, in provincia di Catania, vicino alla strada che conduce a Mazzarrone.

Salvatore Savoca, questo il nome della vittima, è precipitato in un burrone profondo diverse decine di metri. I soccorritori del 118 della postazione di Vizzini arrivati sul posto lo hanno trovato già cadavere. Da chiarire se il 62enne sia morto a causa di ferite riportate a causa della caduta o per un infarto. Sembra che l'agricoltore prima dell'incidente abbia chiamato a casa perché non si sentiva bene. Non è escluso, pertanto, che sia caduto nel burrone in seguito ad un malore che gli avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo.

Per recuperare il corpo di Savoca si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Caltagirone. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Licodia che hanno compiuto i rilievi e gli agenti della polizia locale. L’uomo lascia moglie e tre figli.