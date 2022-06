Incidente sul lavoro in un’azienda sulla Modica-Pozzallo

Modica - Un uomo di 59 anni è ricoverato all’Ospedale Maggiore “Nino Baglieri” di Modica a seguito di un incidente sul lavoro avvenuto mercoledì mentre si trovava sul tetto di un’azienda sulla provinciale Modica-Pozzallo. Il modicano era sul tetto insieme col figlio per un intervento sui pannelli solari, quando ha messo il piede sulla parte morbida del tetto formata da ondulina, che non ha retto il peso ed è crollata. Fortunatamente il volo della vittima è stato attutito per cui le conseguenze sono state limitate per lui.

L’uomo è stato soccorso e trasportato dal 118 al Pronto Soccorso e, quindi, ricoverato per le fratture riportate. Sul posto i carabinieri.