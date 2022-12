Incidente sul lavoro, muore Angelo Salamone

Palermo - Tragico incidente sul lavoro a Palermo. Un operaio,Angelo Salamone di 61 anni è morto questa sera in ospedale dove era giunto in condizioni critiche a causa di un grave infortunio al cantiere navale. Angelo Salamone, dipendente di una ditta dell'indotto sarebbe rimasto schiacciato da una lastra in lamiera, forse il basamento di una attrezzatura utilizzata per le riparazioni navali.

Sul posto la polizia che indaga. Appena pochi giorni fa era morto un falegname di 67 anni precipitato da una impalcatura in un cantiere.