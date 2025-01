Incidente sul lavoro, muore in Lombardia imprenditore edile catanese. FOTO

Cremona - È caduto dal tetto di una carrozzeria dove stava lavorando, per alcuni interventi di manutenzione. Un volo di 5 metri che non gli ha dato scampo. Ha perso la vita a Trescore Comasco, nel Cremonese, un imprenditore di Bronte, Carmelo Longhitano di 51 anni. Era sposato e aveva due figli. La vittima viveva da una ventina d’anni nel Bresciano, a Roccafranca. L’incidente sul lavoro è avvenuto alle 14,30 di ieri in viale Risorgimento. Con la sua ditta Edil Cm, stava svolgendo dei lavori presso un’attività artigianale.

A provocare l’incidente, secondo alcune fonti, potrebbe essere stato il cedimento di uno dei pannelli di coibentazione che formano il tetto. Secondo quanto ricostruito da alcuni testimoni, dopo la caduta l’uomo avrebbe provato a rialzarsi, ma poi è caduto e ha perso conoscenza. Immediatamente le persone presenti, colleghi dell’imprenditore, hanno chiesto aiuto e sul posto sono giunti un’ambulanza della Croce Rossa e un’automedica del 118. Il suo cuore ha cessato di battere prima ancora che sul posto giungesse l’elisoccorso. Indagano i carbinieri di Crema.