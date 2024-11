Incidente sul lavoro, muore schiacciato da un mezzo meccanico a 27 anni

Pachino - Un operaio di 27 anni di Pachino ha perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato travolto da un mezzo meccanico nell’area di cantiere dove era all’opera, lungo la strada provinciale 8 (Pachino-Maucini). Sul posto è anche atterrato l’elicottero del 118 mentre un tratto dell’arteria della zona sud della provincia di Siracusa è stato chiuso al traffico per consentire gli interventi del caso. Per lo sfortunato ragazzo purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto, la Polizia di Stato.