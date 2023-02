Incidente sul lavoro, operaio muore folgorato

Avola - Un operaio di 36 anni, Salvatore Eroe, è morto folgorato in un tragico incidente sul lavoro ad Avola. La tragedia è avvenuta in un cantiere edile di contrada Palma, nella periferia del comune siracusano, mentre l’uomo stava lavorando sul tetto di una casa. Sul posto gli agenti del commissariato di Polizia e i sanitari del 118, ma purtroppo per il 36enne non c’è stato nulla da fare.

Fratello del campione di Boxe Danilo, la vittima sarebbe stata colpita da una scarica elettrica dopo essersi avvicinato ai cavi dell’alta tensione, morendo sul colpo. Lascia la compagna e tre figli