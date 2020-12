Incidente sull'autostrada Catania-Siracusa, auto piena di petardi

Lentini - Quando si dice la sfiga. Traffico bloccato il 31 dicembre sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione Siracusa, a causa di un incidente autonomo. Poiché l’autovettura trasportava petardi si è in attesa, cautelativamente, di una squadra dei Vigili del Fuoco. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità, provvisoriamente deviata allo svincolo di Lentini, e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.