Incidente sull'autostrada, grave l'autista di un Tir

Bagheria - Nell'autostrada Palermo Catania un Tir si è ribaltato occupando l'intera carreggiata.

L'incidente si è verificato tra Casteldaccia e Bagheria e sono rimaste coinvolte altre auto. L'autista è stato liberato dai vigili del fuoco e affidato ai sanitari che sono arrivati in autostrada con un medico rianimatore. Le condizioni dell'autotrasportatore sono molto gravi. Una donna in stato di gravidanza è stata soccorsa dai sanitari e portata in ospedale.