Incidente sull'autostrada, muore insegnante di 40 anni

Messina - Una maestra di 40 anni, Ada Maria Alessi, è morta stamani in un incidente sull’autostrada A 18 all’altezza dello svincolo di Messina Centro. Secondo le prime ricostruzioni, la donna ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata nel viadotto Camaro.

La vittima, secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avrebbe perso il controllo del mezzo sul quale viaggiava precipitando dal viadotto Camaro. Nonostante l’arrivo di due ambulanze del 118 e la corsa disperata al Policlinico del Capoluogo peloritano, la 40enne non ce l’ha fatta. Troppo gravi le ferite riportate. La donna insegnava in una scuola elementare di Villafranca Tirrena. Lascia il marito e due figlie ancora in tenera età.