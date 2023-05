Incidente sulla Catania-Messina: un ferito grave

Acireale - Grave incidente questa mattina, intorno alle 9,30, sull'A18 nel tratto tra Acireale e Giarre in direzione Messina. Coinvolta un'auto che, per cause ancora in corso di accertamento, si è schiantata contro il guard rail a circa 2 chilometri dalla rampa di accesso allo svincolo di Giarre. Il conducente è rimasto gravemente ferito.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118 ma, viste le condizioni del ferito, è stato necessario l'intervenuto dell’elisoccorso del 118. Il conducente è stata trasportato all’ospedale Cannizzaro di Catania.