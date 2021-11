Incidente sulla Catania-Siracusa: code in direzione Catania

Catania - Lungo la Catania-Siracusa, all’altezza di Lentini-Carlentini, si è verificato un tamponamento tra tre autovetture, una delle quali dotata di impianto GPL; i Vigili del Fuoco sono quindi al lavoro per la messa in sicurezza del veicolo. Attualmente la circolazione in direzione sud è deviata con uscita obbligatoria allo svincolo di Lentini.

Sul posto è presente anche personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile. Sono intervenuti polizia stradale e vigili del fuoco.

Il sinistro all'interno della galleria San Demetrio. In fiamme, dentro la galleria, una Fiat Punto, coinvolta insieme a una Alfa 156 e a una Peugeot 306. Tre i feriti, nessuno in gravi condizioni.