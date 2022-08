Ispica - Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sulla provinciale n. 50, la Ispica-Santa Maria del Focallo. Si sono scontrate frontalmente una Jeep e una utilitaria. Quattro i feriti, di cui uno grave che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso.

Il ferito grave è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, gli altri tre sono stati trasportati in ambulanza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica.