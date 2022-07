Incidente sulla Modica-mare, con feriti

Modica - Grave incidente della strada sulla Modica-Mare. Coinvolti un’autovettura Peugeot e una moto a bordo della quale erano due persone, padre e figlio. Il più grave è quest’ultimo che, dopo essere stato trasportato all’Ospedale Maggiore insieme al genitore, è stato trasferito al Trauma Center di Catania. Non sarebbe in pericolo di vita.



Sul posto la polizia locale per i rilievi e gli agenti del Commissariato per la viabilità. I mezzi sono stati sequestrati.