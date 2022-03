Modica - Incidente stradale poco dopo le 20 sulla strada provinciale Modica-Scicli via Spana, all'altezza del rifornimento di carburante. A scontrarsi una Fiat Punto e una Bmw. Sul posto il 118 e le forze dell'ordine per i rilievi. La strada è stata chiusa al traffico e chi deve recarsi in una delle due città deve scegliere o la strada Fiumelato o Quartarella.

Il bilancio è di tre feriti, estratti dalle lamiere grazie all'intervento dei vigili del fuoco.