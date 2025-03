Incidente sulla Palermo-Catania, 10 auto coinvolte

Palermo - Mattina di caos e paura sull’autostrada A/19: dieci auto sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento a catena. È successo nei pressi dello svincolo di Casteldaccia, in direzione Palermo, dove il traffico è andato in tilt ed è tuttora bloccato.

In base alle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito, ma per precauzione sul posto sono arrivati i sanitari del 118 per accertare le condizioni degli automobilisti e dei loro passeggeri. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri e tre pattuglie della polizia stradale per gestire la viabilità, andata in tilt: si registrano lunghissime code verso il capoluogo siciliano.

I mezzi coinvolti nell’incidente occupano anche la corsia di sorpasso e in attesa della rimozione, il tratto di autostrada rimarrà chiuso. In corso i rilievi per ricostruire la dinamica.