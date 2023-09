Incidente sulla Ragusa-Marina di Ragusa, grave una donna. VIDEO

Ragusa - Incidente stradale autonomo poco dopo le 10 lungo la Ragusa-Marina di Ragusa nei pressi di Poggio del Sole Resort. Una auto condotta da una signora con a bordo anche la figlia, per causa in via di accertamento da parte dei carabinieri e della polizia locale, si è ribaltata.

La conducente è stata soccorsa con elisoccorso atterrato sulla strada. Sul posto due squadre dei vigili del fuoco. La conducente pare sia in pericolo di vita, è stata trasferita all'ospedale Cannizzaro di Catania. La bambina incolume non è in ospedale.