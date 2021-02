Scicli - Incidente stradale, intono alle ore 11, sulla strada provinciale Sampieri-Cava d’Aliga. A scontrarsi una Fiat Panda, condotta da una donna, e un camion.

Non ci sono feriti, ma solo tanta paura per i due conducenti. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Il traffico ha subito rallentamenti per circa un’ora.