Incidente sulla Scicli-Donnalucata, una donna ferita

Scicli - Un incidente stradale sulla strada provinciale 39, la Scicli-Donnalucata, in serata. L’impatto è avvenuto stasera, intorno alle ore 20:30, tra una Fiat e un’Audi, all’altezza di contrada Barone. La peggio è toccata a una donna di Scicli che viaggiava, insieme alla piccola figlia, a bordo della Punto.

Sul posto un’ambulanza del 118 per soccorrere la ferita e trasportarla al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Modica. Per la bambina, fortunatamente, solo tanto spavento. Nulla di grave per il conducente dell’Audi, pure lui sciclitano. Una pattuglia della Polizia Locale ha operato sul luogo del sinistro. Il traffico sull’arteria ha subito un forte rallentamento.