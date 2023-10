Incidente sulla Siracusa-Catania, 3 feriti, uno elisoccorso

Augusta - Grave incidente stradale in tarda mattinata sulla statale 114. Tre le auto coinvolte nel violento schianto, che ha determinato l’intervento dell’elisoccorso, per il trasporto di un ferito in condizioni particolarmente serie all’ospedale Cannizzaro di Catania. Durante le fasi immediatamente successive all’incidente, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è stata interdetta al traffico veicolare. Lunghe code, dunque, fino alle 12,30 circa, quando lungo la strada è stato istituito il senso unico alternato.

Il ferito si trova in prognosi riservata mentre gli altri occupanti delle macchine hanno riportato delle contusioni ma non giudicate serie. Sulle cause dell’impatto sono al lavoro i carabinieri che hanno raccolto le testimonianze degli automobilisti per riuscire a comprendere le quote di responsabilità in questo scontro, avvenuto poco dopo il Pane condito, ad Agnone Bagni.