Incidente sulla Siracusa e Priolo: morto un motociclista di 56 anni

Siracusa - Non ce l'ha fatta l'uomo di 56 anni vittima di un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla strada statale 114 tra Siracusa e Priolo. Il 56enne che si trovava in sella alla sua moto, per cause da accertare, si è scontrato con un furgone Iveco Daily. Il 56enne è stato sbalzato dal proprio mezzo e secondo alcuni testimoni che sono stati ascoltati, dopo l'impatto, il motociclista sarebbe stato ancora cosciente.

Sul posto, sono giunti i soccorsi, i sanitari del 118 hanno prestato le prime cure e vista la gravità delle ferite hanno allertato l'elisoccorso per trasportare l'uomo all’ospedale Cannizzaro di Catania. Il 56enne, ieri, era in condizioni critiche, è stato ricoverato presso il nosocomio, ma questa mattina è deceduto.

Sul luogo dell'incidente, ieri, erano giunti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale di Priolo che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e gestito il traffico. La strada è stata chiusa per alcune ore per consentire i soccorsi, l'arrivo dell'elisoccorso e tutti i rilievi del caso. La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta per omicidio stradale e disposto il sequestro dei mezzi.