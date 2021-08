Incidente sulla strada Malavita, muore Antonio Iacono, 29 anni

Un giovane di 29 anni, Antonio Iacono, ha perso la vita nel pomeriggio di oggi in un incidente stradale che si è verificato lungo la strada che collega Ragusa a Santa Croce Camerina,meglio nota come “strada Malavita”. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda e procedeva verso Santa Croce Camerina; è stato tamponato da una Fiat Punto condotta anch’essa da un ragusano. Nell’urto, molto violento, il giovane, che probabilmente non indossava la cintura, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. L’auto si è poi ribaltata ed è finita addosso al giovane sull’asfalto. Giovanni Iacono è morto sul colpo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato le due vetture. La dinamica dell’incidente è molto chiara: ad aggravare l situazione c’è sicuramente l’eccesso di velocità ed il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Il magistrato non ha disposto l’autopsia. Il corpo del giovane è già stato restituito ai familiari. Antonio Iacono era un barista: gestiva, insieme al fratello, un bar in via Archimede.