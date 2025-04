Incidente Taranto, chi erano le coppie di fidanzati morti. La festa di compleanno poi la morte

Taranto - Quattro giovani sono morti in un incidente stadale avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 110 che collega Lizzano a Faggiano, nel Tarantino. Nell'incidente sono morti il conducente di 22 anni, un altro giovane di 19 anni e due ragazze 16enni. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Idea che, per cause in corso di accertamento, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva. L'incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Le vittime sono un operaio di 22 anni di Torricella, Giorgio Massaro, che era alla guida dell'auto, e tre studenti, Paolo Marangi, di 19, di Sava, Giorgia Narducci, di 16 anni, di Torricella, e Anita Di Coste, 16enne, di Manduria.

Tornavano da un locale di Taranto dopo aver festeggiato il compleanno di Marangi, nato il 6 aprile. I quattro ragazzi formavano due coppie. Paolo Marangi e Anita Di Coste erano fidanzati, così come Giorgia Narducci e Giovanni Massaro.

In corso di accertamento le cause dell'incidente. L'auto, che probabilmente viaggiava a velocità sostenuta, è finita fuori strada ribaltandosi per poi schiantarsi contro un albero, all'uscita di una curva L'incidente si è verificato nei pressi della centrale Enel di Lizzano, intorno alle 2.30 della notte. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, allertati da alcuni passanti che si sono ritrovati davanti alla strage compiuta. I quattro ragazzi, infatti, sarebbero tutti morti sul colpo.

Secondo una prima ricostruzione, due delle vittime sono state sbalzate fuori dall’abitacolo a seguito del violento urto, mentre le altre due sono rimaste intrappolate tra le lamiere contorte della vettura, da cui sono state successivamente estratte dai vigili del fuoco. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 2.30 da alcuni automobilisti di passaggio, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenute in forze le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Manduria, i sanitari del 118 e le pattuglie dei Carabinieri di Manduria insieme alla Polizia Stradale. Purtroppo, all’arrivo dei soccorritori, per i quattro giovani non c’era già più nulla da fare. Le indagini sono ora in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati affidati alle forze dell’ordine, che dovranno stabilire se all’origine della tragedia ci siano state condizioni stradali sfavorevoli, un improvviso guasto tecnico o altre cause esterne.