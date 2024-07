Comiso - Incidente sulla strada provinciale che da Comiso conduce a Chiaramonte Gulfi, alle pendici del centro montano, nei pressi del cavalcavia per la Ss 514. Due auto, una Escort e una Astra, si sono scontrate in maniera violenta. L’incidente stradale ha fatto registrare tre feriti, di cui uno con codice rosso. Sono stati trasportati tutti in ospedale.

I rilievi della Polstrada.