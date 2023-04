Siracusa - Un uomo di 75 anni è morto in un tragico incidente stradale avvenuto sulla statale 124, in prossimità dello svincolo dell’autostrada Siracusa-Catania. Secondo una prima ricostruzione, la macchina guidata dalla vittima si è scontrata, per cause al vaglio degli inquirenti, con un’altra auto con a bordo tre persone, rimaste ferite.

Queste ultime sono state trasferite al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Siracusa.