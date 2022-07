Incidente, un uomo muore finendo sotto un Tir

Castelbuono - È morto finendo con l'auto sotto ad un camion fermo nel traffico. L'incidente è avvenuto sull'autostrada A20, nel tratto compreso fra Tusa e Castelbuono, in direzione di Palermo.

All'altezza del viadotto Carbone, questa mattina, intorno alle 7.15, si era fermato per via di un incolonnamento che si era formato a causa di un incendio che si era sviluppato sulla carreggiata opposta dell'autostrada, dove un furgone aveva preso fuoco.

L'automobilista, che viaggiava a bordo di una Fiat Punto, non ha avuto scampo. La sua auto è finita quasi completamente sotto al grosso tir: la parte anteriore della vettura è andata distrutta e anche il tetto è stato squarciato per via dell'urto.

Il traffico nella zona è rimasto paralizzato, in entrambe le direzioni: per via dell'incendio da una parte e del terribile incidente dall'altra.