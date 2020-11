Incinta del quarto mese muore per il virus: Veronica aveva 33 anni

Nocera Inferiore, Salerno - Muore di Covid, al quarto mese di gravidanza. Lutto a Nocera Inferiore: è morta a 33 anni l'avvocatessa Veronica Stile. Già mamma di una bimba di 3 anni, era incinta al quarto mese di gravidanza ed era sposata con Rosario Stanzione, imprenditore nonché ex calciatore di Napoli e Nocerina. Era ricoverata da alcuni giorni a Napoli, a seguito di alcune complicazioni per il virus. Una notizia che ha sconvolto la comunità del Comune del Salernitano.

«Una ragazza, una collega, una giovane madre è scomparsa oggi – scrive su Facebook il sindaco di Nocera Inferiore, Manlio Torquato – Non saprei dire ora quanto il Covid c'entri in questa tragedia. Ma qualunque causa non spiega e non rende accettabile che una ragazza, bellissima, sbocciata alla vita e portatrice con sé di altra vita, possa spegnersi cosi».