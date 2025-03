Incontro di calcio Modica-Milazzo, arrestato tifoso modicano

Modica - La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto, in flagranza differita, di un tifoso modicano di 35 anni per l’accensione e l’utilizzo di un artifizio pirotecnico in occasione dell’incontro di calcio Modica - Milazzo svoltosi domenica scorsa.

Nel corso dell’incontro si è registrata l’accensione di alcuni fumogeni da parte dei tifosi del Modica, per cui gli agenti del Commissariato di Modica hanno effettuato delle indagini per individuare l’autore. L’uomo, un modicano con precedenti di polizia per associazione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione di armi e ricettazione, individuato grazie alle videoriprese effettuate dalla Polizia Scientifica del Commissariato, è stato immortalato mentre utilizzava un fumogeno, creando una situazione di pericolo per il pubblico, gremito sugli spalti. Il già menzionato, altresì, nelle fasi del prefiltraggio ed ingresso allo stadio ha fornito false generalità, e pertanto è stato deferito anche per questo reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Nei confronti dello stesso è stata avviata altresì la procedura per l’irrogazione del Daspo.