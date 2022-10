Incornata da una mucca, 61enne in codice rosso

Tortorici, Me - Tragedia sfiorata giovedì scorso a Tortorici, sui Monti Nebrodi: morsa a quanto pare da un serpente, o spaventata comunque da qualcosa, una mucca in preda al panico ha incornato con violenza una 61enne, impegnata nella raccolta delle olive in una campagna di sua proprietà.

La donna è stata trasportata in auto al pronto soccorso di Sant'Agata Militello, dov'è entrata con un codice rosso con traumi a femore, bacino e sul volto. La vittima è tuttora ricoverata in ospedale, ma non è assolutamente in pericolo di vita.