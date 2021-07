Individuato il pirata della strada che ha ucciso Aldo Caruso

Siracusa - E' stato individuato l'investitore che ha travolto ed ucciso Aldo Caruso, 56 anni, che a bordo della sua moto mentre percorreva viale Paolo Orsi in direzione Siracusa, ha centrato in pieno la vittima. La polizia municipale lo ha individuato attraverso le telecamere della video sorveglianza ed avrebbe le ore contate. Dovrà rispondere di omicidio stradale e di mancato soccorso. Intanto si è appreso che Aldo Caruso, ha una famiglia a Siracusa ed era un clochard per una sua libera scelta.