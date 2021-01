Indonesia, caduto aereo partito da Giakarta

Tragedia aerea in Indonesia. Le autorità aeroportuali indonesiane hanno perso i contatti con un Boeing 737-500 della compagnia Sriwijaya Air diretto verso Pontianak, sull’isola di Borneo. A confermare la notizia è stato il ministero dei Trasporti indonesiano che ha aggiunto che sono immediatamente partite le attività di ricerca e soccorso.

A bordo — secondo il quotidiano indonesiano Republika — c’erano 62 passeggeri, tra cui cinque bambini, un neonato e sei membri dell’equipaggio che avrebbero dovuto raggiungere la capitale della provincia indonesiana della Kalimantan Occidentale posizionata proprio sulla linea dell’equatore. Il Boeing 737-500 era partito da Giacarta ed è scomparso dai radar a pochi minuti dal decollo. Per il sito specializzato Flight Radar 24 il velivolo ha perso oltre 10 mila piedi (circa 3.000 metri) di quota in meno di un minuto a quattro minuti dalla partenza. Un pescatore ha raccontato alle televisioni indonesiane di aver visto un aereo schiantarsi in mare dopo una picchiata.

Intanto il sito Air Live, ha mostrato un video dei soccorritori che estraggono dal mare alcuni resti ma, al momento, le autorità non hanno dato alcuna conferma che appartengano al velivolo sparito. Secondo l’agenzia Xinhua, il capitano della guardia costiera, EKo Surya Hadi, ha detto a una tv locale che sarebbero stati individuati resti umani e rottami dell’aereo.