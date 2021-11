Infarto a 3 anni e mezzo, lutto cittadino a Melilli

Melilli - Il sindaco Giuseppe Carta ha annunciato il lutto cittadino il giorno del funerale del piccolo Antonio, un bambino di appena 3 anni e mezzo. Il piccolo è deceduto ieri a seguito di un arresto cardiaco, ma non sono ancora chiare le cause e le circostanze che hanno portato alla morte. L’intera comunità locale è sprofondata nel dolore partecipando “con sgomento ed incredulità all’incommensurabile dolore della famiglia per l’improvvisa e prematura perdita” dice il primo cittadino del paese siracusano.

Potrebbe trattarsi di un malore improvviso ma i genitori hanno chiesto di eseguire l’autopsia sul corpicino del figlio, per cercare di dare una risposta a questa tragedia: per questo non è ancora stata fissata una data alle esequie. Nei giorni scorsi a Ragusa la drammatica morte di una bambina di 7 anni spirata nel sonno, forse per soffocamento, a causa di una improvvisa occlusione alle vie aeree: anche in questo caso la Procura ha aperto una inchiesta: il risultato dell’esame autoptico dev’essere ancora comunicato ma intanto si sono potuti celebrare i funerali.