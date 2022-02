Infermiera aggredita, danni permanenti alla mano sinistra

Catania - Ha riportato la lesione del tendine del pollice sinistro, che richiederà un intervento di microchirurgia della mano, Giusy Garfì: l’infermiera in servizio al triage, aggredita qualche sera fa da un paziente all’interno del pronto soccorso del Cannizzaro. Purtroppo, ha subìto danni permanenti alla mano. L’uomo era stato accompagnato in pronto soccorso dalle forze dell’ordine, dopo avere manifestato instabilità.

Qui ha dato di matto e, nel tentativo di contenerlo, la donna (nella foto insieme ai vertici dell’ospedale) ha riportato una prognosi superiore ai 40 giorni e la necessità di un’operazione di chirurgia plastica con l’obiettivo di recuperare parte della funzionalità perduta del dito. «La violenza - riferisce il dg Salvatore Giuffrida - è stata agita da un paziente, dimostratosi all’apparenza collaborativo, appena preso in carico e ancor prima di essere sottoposto a trattamento. Ringraziamo gli operatori per la determinazione con cui hanno evitato conseguenze peggiori». Le aggressioni ai sanitari, in Sicilia, sono ormai all’ordine del giorno.