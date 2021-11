Infermiere abusava delle pazienti: sospeso

Caltanissetta - La Polizia di Caltanissetta ha eseguito una misura cautelare a carico di un infermiere professionale di 51 anni, indagato per violenza sessuale pluriaggravata commessa ai danni di due degenti, una delle quali minorenne, del reparto di psichiatria dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Le indagini della Squadra Mobile hanno permesso di raccogliere fonti di prova a carico dell'indagato che la Procura ha valutato come gravi, tanto da richiedere ed ottenere una misura cautelare.

Il gip ha disposto l'interruzione dell' esercizio dell'attività professionale per 11 mesi e l'Asp ha già avviato le procedure disciplinari.

Le indagini a seguito della segnalazione fatta da una minore straniera non accompagnata, sbarcata un anno prima del suo ricovero presso il reparto di psichiatria per un disturbo del comportamento.

Solo la presenza di altre degenti ha permesso di interrompere le presunte violenze subite. Le indagini hanno fatto emergere un altro presunto episodio, questa volta ai danni di una maggiorenne, avvenuto nel 2018 e mai denunciato.