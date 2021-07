Inferno di cristallo ad Enna VIDEO

Enna - Ancora un incendio, in corso alle pendici di Enna: il fuoco è divampato nel tardo pomeriggio a bivio Kamuth e in poco tempo ha scalato il costone sotto il corso Sicilia. Ora minaccia l’autoparco dei mezzi delle autolinee Sais. Sul posto forestale, vigili del foto e protezione civile con i mezzi aerei. Queste le immagini diffuse in queste ore da alcuni residenti sul web.