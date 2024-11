Insegnante di sostegno aggredita a scuola da trenta genitori

Castellammare di Stabia, Napoli -Una docente di sostegno aggredita a scuola da una trentina di genitori. Insulti, spintoni, pugni, ciocche di capelli strappate. Per trarre in salvo la donna e i suoi genitori, chiamati in soccorso, sono dovuti intervenire i carabinieri: l'insegnante è finita in ospedale per un trauma cranico, il padre che ha cercato di difenderla ha riportato la frattura di un polso. È accaduto giovedì mattina a Scanzano, frazione di Castellammare di Stabia, in una scuola media premiata dal ministero per le sue attività.

All'origine della spedizione contro la prof ci sarebbero voci su presunti abusi ai danni di alcuni alunni, rilanciate in un tamtam tra le famiglie, sul web e sulle chat ma senza che risulti presentata alcuna denuncia alle forze dell'ordine. «Vattene, lascia stare i nostri figli», hanno gridato gli aggressori contro la donna nei corridoi della scuola, in una mattinata di caos di fronte a oltre 140 alunni. Si intitola "L'urlo di una madre" un post che diverse mamme stabiesi condividono in queste ore sui propri profili social: nel testo, senza fare nomi e senza riferimenti all'irruzione di giovedì, si afferma di «aver scoperto che una docente ha abusato dei figli affidati a quell'istituto».

L'intera vicenda è oggetto di approfondimenti da parte dei carabinieri: all'attenzione di chi indaga c'è anche il fatto che la docente aveva sorpreso un alunno della scuola media a fumare nei bagni, provocando un provvedimento di sospensione per due giorni contro il ragazzino. Ad agosto la donna avrebbe subito l'hackeraggio dei suoi profili social, e negli ultimi giorni ricevuto via chat numerose minacce, anche di morte.

Un contesto di avversione nei suoi confronti che gli investigatori hanno già iniziato ad approfondire in una serie di colloqui. L'ufficio scolastico regionale ha subito disposto un'ispezione nella scuola di Scanzano. Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, condanna senza mezzi termini l'idea di una «giustizia fai da te»: «L'episodio - dice - testimonia l'imbarbarimento di una società sempre più violenta, che ha necessità di recuperare i valori della civile convivenza». Per il sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, l'aggressione «è un episodio di enorme gravità e di violenza estrema. Confido nella capacità investigativa dei carabinieri per accertare la verità dei fatti. Bisogna riportare al più presto la serenità nella scuola, tra gli studenti, i loro genitori e il corpo insegnanti».

La docente, sotto shock, per ora resta in malattia. I colleghi non commentano l'accaduto, mentre il clima alla media "Salvati" resta pesantissimo. E dire che l'istituto, retto dalla preside Donatella Ambrosio, era stato premiato come primo in Italia ad attivare i fondi per i Pon estivi, con corsi di windsurf per i bambini che restavano in città e altri campi estivi a loro dedicati. Iniziative ancora più importanti perché svolte in un contesto sociale complesso, un tempo tristemente noto come fortino del clan D'Alessandro, poi decapitato da inchieste e arresti. In attesa dell'esito dell'ispezione dell'Ufficio scolastico e degli approfondimenti dei carabinieri la vicenda approderà anche in Parlamento: la deputata Valeria Valente del Pd annuncia una interrogazione, parlando di «fatti drammatici». Il sottosegretario all'Istruzione, Paola Frassinetti (FdI), sottolinea che «tutelare il personale scolastico, così come preservare il clima di fiducia tra scuola e famiglie, è una priorità". Il coordinatore nazionale della federazione Gilda-Unams, Vito Carlo Castellana, annuncia di voler organizzare a Scanzano una iniziativa di solidarietà con la docente e contro tutti gli atti di violenza verso il mondo della scuola: «Siamo in uno Stato di diritto e la scuola è un luogo da non dissacrare con comportamenti criminali».