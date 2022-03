Inseguimento al Borgo Vecchio, poliziotti circondati dalla folla

Palermo - Forza un posto di blocco della polizia e cerca rifugio tra le stradine del Borgo Vecchio anche contromano nel tentativo di fuggire. Tensione ieri notte a Palermo in via Archimede, dove la polizia ha bloccato un uomo a bordo di uno scooter. In pochi secondi gli agenti sono stati circondati da decine di persone che volevano ostacolarli, ma dopo interminabili minuti e l'intervento massiccio di altre pattuglie la situazione è tornata alla calma e il fuggitivo è stato portato negli uffici della squadra mobile.

Gli agenti erano a caccia di uno o più rapinatori che poco prima avevano colpito il negozio di abbigliamento Calvin Klein e la boutique Hilfiger di via Libertà, una farmacia in via Principe di Scordia e un altro esercizio commerciale dove però l'assalto sarebbe fallito. In tutti e quattro i casi ad agire sarebbe stato un giovane armato di taglierino, fuggito a bordo di uno scooter. Durante le ricerche alcuni agenti, che si trovavano in piazza della Pace, hanno incrociato un motorino guidato da una persona la cui descrizione corrispondeva a quella dell'autore di almeno uno dei colpi.

Hanno provato a fermarlo ma quello ha iniziato la fuga, confermando i sospetti: la sua corsa è terminata all'altezza di via Ximenes dov'è stato bloccato e perquisito prima di essere portato, non senza difficoltà, negli uffici del commissariato. Dai primi accertamenti, sarebbe emerso che il sospettato non ha alcun collegamento con le rapine, ma sarebbe scappato perché aveva addosso una quantità imprecisata di stupefacenti e contanti. Per lui è scattato l'arresto per resistenza a pubblico ufficiale.