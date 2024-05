Inseguimento della Polizia in piazza Croce a Ragusa

Ragusa - Gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno denunciato in stato di libertà un diciannovenne residente a Comiso, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, a Ragusa, intorno alle ore 23.30, l’attenzione degli Agenti di una volante è stata attirata da un’autovettura di grossa cilindrata con 5 persone a bordo che procedeva da via Zama in direzione Piazza Croce; alla vista della volante, il conducente dell’auto aumentava la velocità allo scopo di eludere il controllo mentre uno dei passeggeri tentava di disfarsi di un involucro lanciandolo fuori dall’autovettura. I Poliziotti hanno proceduto al controllo dell’autovettura in questione e dei relativi occupanti nonché hanno recuperato l’involucro che era stato lanciato fuori dall’auto; all’interno di tale involucro vi erano contenuti 52 grammi di hashish; la sostanza stupefacente è stata sequestrata e il passeggero diciannovenne che aveva tentato di disfarsene è stato denunciato in stato di libertà per il delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.