Inter campione: ressa selvaggia in Duomo, spunta pure un trattore VIDEO

Milano – Ressa senza distanziamenti nel centro del capoluogo lombardo, per lo scudetto all’Inter: tra le molte immagini che i tifosi stanno postando in queste ore sui social, pure un trattore che attraversa indisturbato le vie cittadine con la bandiera nerazzurra. Semplicemente impossibile intervenire per le forze dell’ordine, soverchiate dalla massa di tifosi.